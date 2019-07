மாவட்ட செய்திகள்

செங்கோட்டை பகுதி விவசாயிகள்பிரதமர் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Chenkottai area farmers You can apply for an incentive of up to Rs 6,000 under the PM scheme

செங்கோட்டை பகுதி விவசாயிகள்பிரதமர் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்