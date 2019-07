மாவட்ட செய்திகள்

நீர்மட்டம் குறைந்ததால், ஆத்தூர் அணையில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள் + "||" + Due to low water level, Dead fish floating in the dam Attur

நீர்மட்டம் குறைந்ததால், ஆத்தூர் அணையில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள்