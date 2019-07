மாவட்ட செய்திகள்

வளர்ச்சியடைந்த மாவட்டமாக உருவாக்கும் திட்டம்: மத்திய அரசின் நடவடிக்கை தொய்வின்றி நடக்க கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு தேவை + "||" + Plan to make it a developed district: Additional funding is needed for the federal government to take action

வளர்ச்சியடைந்த மாவட்டமாக உருவாக்கும் திட்டம்: மத்திய அரசின் நடவடிக்கை தொய்வின்றி நடக்க கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு தேவை