மாவட்ட செய்திகள்

தீப்பெட்டி உற்பத்திக்கு வரிச்சலுகை வழங்க மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்துவோம்அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + We will urge the federal government to give tax concessions to the production of the box Interview with Minister Kadambur Raju

தீப்பெட்டி உற்பத்திக்கு வரிச்சலுகை வழங்க மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்துவோம்அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி