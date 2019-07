மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து அமைச்சு பணியாளர்களுக்கும்நிர்வாகம், பணி குறித்த பயிற்சி வழங்க வேண்டும் + "||" + For all Ministry employees The administration should provide training on the work

அனைத்து அமைச்சு பணியாளர்களுக்கும்நிர்வாகம், பணி குறித்த பயிற்சி வழங்க வேண்டும்