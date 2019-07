மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ரகளையில் ஈடுபட்டதால்பொதுமக்கள் தாக்கியதில் காயம் அடைந்தவர் சாவு + "||" + Due to involvement in Thoothukudi The victim of civilian casualties is death

தூத்துக்குடியில் ரகளையில் ஈடுபட்டதால்பொதுமக்கள் தாக்கியதில் காயம் அடைந்தவர் சாவு