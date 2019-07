மாவட்ட செய்திகள்

நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தில் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் விவசாயிகளுக்கு, அதிகாரி அழைப்பு + "||" + For farmers who can apply for subsidy on micro irrigation scheme, call the officer

நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தில் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் விவசாயிகளுக்கு, அதிகாரி அழைப்பு