மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ்நாடு குடிசைமாற்று வாரியத்தின் சார்பில் 103 பேருக்கு குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு ஆணை; கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + On behalf of the Tamil Nadu Migration Board 103 Residential Allocation Order

தமிழ்நாடு குடிசைமாற்று வாரியத்தின் சார்பில் 103 பேருக்கு குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு ஆணை; கலெக்டர் வழங்கினார்