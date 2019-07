மாவட்ட செய்திகள்

20 ஆண்டுகளாக அலைக்கழிப்பு: 80 வயது மூதாட்டிக்கு 12 வாரத்தில் ஓய்வூதியம் – பணப்பலன்களை வழங்க வேண்டும்; மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + 20 years of oscillation: An 80-year-old grandmother has to pay pension - cash benefits in 12 weeks Madurai High Court Order

20 ஆண்டுகளாக அலைக்கழிப்பு: 80 வயது மூதாட்டிக்கு 12 வாரத்தில் ஓய்வூதியம் – பணப்பலன்களை வழங்க வேண்டும்; மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு