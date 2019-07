மாவட்ட செய்திகள்

வரத்து குறைந்ததால் பூக்கள் விலை உயர்வு - மல்லி கிலோ ரூ.800-க்கு விற்பனை + "||" + Price rise in inflows and flowers - Jasmine kg Rs.800 for sale

வரத்து குறைந்ததால் பூக்கள் விலை உயர்வு - மல்லி கிலோ ரூ.800-க்கு விற்பனை