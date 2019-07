மாவட்ட செய்திகள்

பில்லூர் அணையில் தண்ணீர் திறப்பு, பவானி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு + "||" + The opening of the Bilur Dam, Flooding in the Bhavani River

பில்லூர் அணையில் தண்ணீர் திறப்பு, பவானி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு