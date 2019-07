மாவட்ட செய்திகள்

தொடர்ந்து வீசி வரும் பலத்த காற்று: ராமேசுவரம், பாம்பனில் ஒருவாரமாக மீன்பிடி தொழில் முடங்கியது, தனுஷ்கோடி சாலையை மணல் மூடியது + "||" + Strong winds that blow: At Rameswaram, pomban For a week The fishing industry has stalled, Dhanushkodi road covered with sand

தொடர்ந்து வீசி வரும் பலத்த காற்று: ராமேசுவரம், பாம்பனில் ஒருவாரமாக மீன்பிடி தொழில் முடங்கியது, தனுஷ்கோடி சாலையை மணல் மூடியது