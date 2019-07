மாவட்ட செய்திகள்

அந்தியூர் அருகே பரபரப்பு; தேவாலயத்தின் முன்புறம் இருந்த மாதா சிலைகள் உடைப்பு + "||" + Mata statues in front of the church are broken

