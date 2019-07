மாவட்ட செய்திகள்

சான்றிதழ்கள் வழங்க பணம் கேட்கும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Petition to the Collector to take action against the Grama Niladhari who asks for money to issue certificates

சான்றிதழ்கள் வழங்க பணம் கேட்கும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் மனு