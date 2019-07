மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில் தண்டவாளத்தில் பிணம் கிடந்தது:சேலம் பல்கலைக்கழக மாணவர் கொலையில் பரபரப்பு தகவல்கைது செய்யப்பட்ட 3 பேரும் சிறையில் அடைப்பு + "||" + Corpse on railway track: Massacre of Salem University student murder All 3 arrested are in jail

ரெயில் தண்டவாளத்தில் பிணம் கிடந்தது:சேலம் பல்கலைக்கழக மாணவர் கொலையில் பரபரப்பு தகவல்கைது செய்யப்பட்ட 3 பேரும் சிறையில் அடைப்பு