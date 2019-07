மாவட்ட செய்திகள்

மின்கம்பியில் உரசியதால் கழிவு தீக்குச்சிகளுடன் வேன் தீப்பிடித்தது + "||" + The van caught fire with waste sticks due to the electric wire

மின்கம்பியில் உரசியதால் கழிவு தீக்குச்சிகளுடன் வேன் தீப்பிடித்தது