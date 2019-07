மாவட்ட செய்திகள்

மாற்று இடம் வழங்க கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தின் முன்பு ரேஷன் கார்டை வீசி பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Before the Collector Office Throw the ration card Public demonstration

மாற்று இடம் வழங்க கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தின் முன்பு ரேஷன் கார்டை வீசி பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்