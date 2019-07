மாவட்ட செய்திகள்

போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் மேலும் ஒரு மேம்பாலம் - ரூ.123 கோடியில் கட்டப்படுகிறது + "||" + To avoid traffic congestion At Mettupalayam Road One more Bridge

போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் மேலும் ஒரு மேம்பாலம் - ரூ.123 கோடியில் கட்டப்படுகிறது