மாவட்ட செய்திகள்

கொலை வழக்கில் கைதாகி ஜாமீனில் வெளிவந்த 7 பேர் மீது வெடிகுண்டு வீச்சு 5 பேர் கைது + "||" + Released on bail Bomb throw on 7 people Five arrested

கொலை வழக்கில் கைதாகி ஜாமீனில் வெளிவந்த 7 பேர் மீது வெடிகுண்டு வீச்சு 5 பேர் கைது