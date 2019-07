மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி அருகே, குடிநீர் வழங்கக்கோரி காலி குடங்களுடன் கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Near Kallakurichi, Drinking water grant Villagers pick up road with empty pots

