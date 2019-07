மாவட்ட செய்திகள்

வருவாய்த்துறையின் சான்றிதழ் பெற விடுமுறை நாட்களில் 270 பேர் விண்ணப்பம்; கலெக்டர் அருண் தகவல் + "||" + To get a certificate of income 270 people apply during the holiday season

வருவாய்த்துறையின் சான்றிதழ் பெற விடுமுறை நாட்களில் 270 பேர் விண்ணப்பம்; கலெக்டர் அருண் தகவல்