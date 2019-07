மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து சென்னைக்குரெயிலில் குடிநீர் கொண்டு செல்ல சோதனை ஓட்டம் முடிந்தது + "||" + From Jolarpet to Chennai The test drive was completed to carry drinking water on the train

ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து சென்னைக்குரெயிலில் குடிநீர் கொண்டு செல்ல சோதனை ஓட்டம் முடிந்தது