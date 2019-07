மாவட்ட செய்திகள்

நீட் தேர்வு விவகாரம்:“டி.டி.வி.தினகரனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை”அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + The Need Selection Issue: "TTV Dinakaran No need to answer ”

நீட் தேர்வு விவகாரம்:“டி.டி.வி.தினகரனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை”அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி