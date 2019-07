மாவட்ட செய்திகள்

உடையார்பாளையம் தேவி கருமாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் + "||" + The temple is dedicated to Goddess Karumariamman

