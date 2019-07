மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 7 இடங்களில்பொது வினியோகத்திட்ட சிறப்பு குறை தீர்க்கும் கூட்டம்நாளை நடக்கிறது + "||" + 7 in the district Public Distribution Special Tribunal Meeting It is happening tomorrow

மாவட்டத்தில் 7 இடங்களில்பொது வினியோகத்திட்ட சிறப்பு குறை தீர்க்கும் கூட்டம்நாளை நடக்கிறது