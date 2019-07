மாவட்ட செய்திகள்

அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் தர்ணா + "||" + Provide basic facilities At the Panchayat Union office The public is darna

அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் தர்ணா