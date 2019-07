மாவட்ட செய்திகள்

ராசிபுரம் நகரை சுத்தமாக வைத்திருக்கபொதுமக்கள், வியாபாரிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டும்ஆலோசனை கூட்டத்தில் வேண்டுகோள் + "||" + Keep the city of Rasipuram clean The public and merchants must cooperate Request at Advisory Meeting

ராசிபுரம் நகரை சுத்தமாக வைத்திருக்கபொதுமக்கள், வியாபாரிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டும்ஆலோசனை கூட்டத்தில் வேண்டுகோள்