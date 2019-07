மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் புதிய பஸ் நிலையம் அருகே வங்கியில் அபாய மணி இரவில் ஒலித்ததால் பரபரப்பு; ஒரே வாரத்தில் 2 முறை நடந்ததால் ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி + "||" + Near Tirupur New Bus Stand The alarm bells ringing in the bank

திருப்பூர் புதிய பஸ் நிலையம் அருகே வங்கியில் அபாய மணி இரவில் ஒலித்ததால் பரபரப்பு; ஒரே வாரத்தில் 2 முறை நடந்ததால் ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி