மாவட்ட செய்திகள்

நேர்மையான அதிகாரிகள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும்: போலீசார் மீது பொய்யான தகவலுடன் வழக்கு தொடர்ந்தால் நடவடிக்கை - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Honest authorities must be rescued Action if prosecuted with false information to police

நேர்மையான அதிகாரிகள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும்: போலீசார் மீது பொய்யான தகவலுடன் வழக்கு தொடர்ந்தால் நடவடிக்கை - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு