மாவட்ட செய்திகள்

பணம், அதிகாரத்துக்காக எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்வது சரியல்லஅனிதா குமாரசாமி எம்.எல்.ஏ. கருத்து + "||" + MLA for money and power Post It is not right to resign Anita Kumaraswamy MLA Comment

பணம், அதிகாரத்துக்காக எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்வது சரியல்லஅனிதா குமாரசாமி எம்.எல்.ஏ. கருத்து