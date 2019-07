மாவட்ட செய்திகள்

குமாரபாளையம் நகராட்சியில்ரூ.36 லட்சம் மதிப்பிலான திட்டப்பணிகள்அமைச்சர் பி.தங்கமணி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In the Kumarapalayam municipality Rs.36 lakhs worth of projects Minister P. Thangamani was inaugurated

குமாரபாளையம் நகராட்சியில்ரூ.36 லட்சம் மதிப்பிலான திட்டப்பணிகள்அமைச்சர் பி.தங்கமணி தொடங்கி வைத்தார்