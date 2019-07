மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் மயமாக்கலுக்கு எதிர்ப்பு:சேலம் உருக்காலை தொழிலாளர்கள், குடும்பத்தினருடன் போராட்டம் + "||" + Opposition to privatization: Struggle with Salem steelworkers and families

தனியார் மயமாக்கலுக்கு எதிர்ப்பு:சேலம் உருக்காலை தொழிலாளர்கள், குடும்பத்தினருடன் போராட்டம்