மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் குற்றச்செயல்களை தடுக்க மாதந்தோறும் 50 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் போலீஸ் கமிஷனர் சுமித் சரண் தகவல் + "||" + In Coimbatore To prevent crime Surveillance cameras will be fitted Police commissioner information

கோவையில் குற்றச்செயல்களை தடுக்க மாதந்தோறும் 50 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் போலீஸ் கமிஷனர் சுமித் சரண் தகவல்