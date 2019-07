மாவட்ட செய்திகள்

குண்டும், குழியுமான அழிஞ்சமங்கலம்-ஆழியூர் சாலை சீரமைக்கப்படுமா? மாணவ-மாணவிகள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the dump and dirt road be rebuilt? Student-Students Expectations

குண்டும், குழியுமான அழிஞ்சமங்கலம்-ஆழியூர் சாலை சீரமைக்கப்படுமா? மாணவ-மாணவிகள் எதிர்பார்ப்பு