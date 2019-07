மாவட்ட செய்திகள்

ராஜினாமா விவகாரத்தில்ராமலிங்கரெட்டி எடுக்கும் முடிவே இறுதியானதுபதவி விலகிய எம்.எல்.ஏ. முனிரத்னா பேட்டி + "||" + On the issue of resignation Ramalingeretti's decision is final

ராஜினாமா விவகாரத்தில்ராமலிங்கரெட்டி எடுக்கும் முடிவே இறுதியானதுபதவி விலகிய எம்.எல்.ஏ. முனிரத்னா பேட்டி