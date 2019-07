மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி அரசு பெரும்பான்மையை இழந்து விட்டதுநம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு பெயரில் குமாரசாமி நாடகமாடுகிறார்பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. ரேணுகாச்சார்யா பேட்டி + "||" + The coalition government has lost a majority Kumaraswamy plays in the name of confidence vote

