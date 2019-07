மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில்நாம் தமிழர்கட்சி வேட்பாளர் உள்பட 7 பேர் வேட்பு மனுதாக்கல் + "||" + In the Vellore Parliamentary constituency We have 7 candidates, including a Tamil party candidate

வேலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில்நாம் தமிழர்கட்சி வேட்பாளர் உள்பட 7 பேர் வேட்பு மனுதாக்கல்