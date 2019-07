மாவட்ட செய்திகள்

ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாக வீட்டுமனை வழங்க வேண்டும்இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Provide free housing for the poor Communist Party of India petition to the Collector

