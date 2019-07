மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ், ஆங்கில மொழிகளில் தபால் துறை தேர்வை நடத்த வேண்டும்மக்கள்குறை தீர்க்கும் நாளில் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + The postal examination should be conducted in Tamil and English Petition to the Collector on the day of settlement

