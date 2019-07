மாவட்ட செய்திகள்

மைசூருவில்சுத்தூர் மடத்தின் வளாகத்தில் 6 சந்தன மரங்கள் வெட்டி கடத்தல்மர்மநபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Cutting 6 sandalwood trees on the premises of Sudur Madam

மைசூருவில்சுத்தூர் மடத்தின் வளாகத்தில் 6 சந்தன மரங்கள் வெட்டி கடத்தல்மர்மநபர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு