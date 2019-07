மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யக்கோரிசட்டசபை முன் 18, 19-ந்தேதிகளில் மறியல் போராட்டம்அய்யாக்கண்ணு பேட்டி + "||" + Farmers' loans have been waived Struggle on the 18th and 19th of the assembly Interview with Ayyakanna

