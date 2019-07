மாவட்ட செய்திகள்

குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்:உரக்கிடங்கு அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் மனு + "||" + Grievance Day Meeting: Public petition to protest against the setting up of a fertilizer plant

குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்:உரக்கிடங்கு அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் மனு