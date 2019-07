மாவட்ட செய்திகள்

மக்களுக்கு எதிரான திட்டங்களை செயல்படுத்த முதல்-அமைச்சர் துடிக்கிறார்டி.டி.வி.தினகரன் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + The First Minister is pushing for anti-people programs DDV Dinagaran MLA Interview

மக்களுக்கு எதிரான திட்டங்களை செயல்படுத்த முதல்-அமைச்சர் துடிக்கிறார்டி.டி.வி.தினகரன் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி