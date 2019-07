மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் தொகுதியில் பயன்படுத்தப்பட இருக்கும்மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணி தொடங்கியதுகலெக்டர் பார்வையிட்டார் + "||" + To be used in Vellore constituency Electronic voting machines have begun verification The Collector visited

வேலூர் தொகுதியில் பயன்படுத்தப்பட இருக்கும்மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணி தொடங்கியதுகலெக்டர் பார்வையிட்டார்