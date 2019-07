மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில் மத்திய அரசின் மக்கள் விரோத பட்ஜெட்டை கண்டித்து இன்று ஆர்ப்பாட்டம் ஏ.ஐ.டி.யூ.சி. கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Thiruvarur The government condemns the anti-people budget Demonstration today at AITUC Resolution of the meeting

