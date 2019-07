மாவட்ட செய்திகள்

மானூர் அருகே தங்கம் எனக்கூறி செம்புக்காசுகளை விற்ற 2 பேர் கைது ரூ.90 ஆயிரம் மீட்பு + "||" + Near Manur Say gold Sell the coppers 2 arrested Rs.90 thousand rescue

மானூர் அருகே தங்கம் எனக்கூறி செம்புக்காசுகளை விற்ற 2 பேர் கைது ரூ.90 ஆயிரம் மீட்பு