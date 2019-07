மாவட்ட செய்திகள்

இளம் செஞ்சிலுவை சங்கம் மூலம் தனித்துவம் பெற்ற மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி பேச்சு + "||" + The District Primary Education Officer's speech should be made up of students specializing in the Young Red Cross

இளம் செஞ்சிலுவை சங்கம் மூலம் தனித்துவம் பெற்ற மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி பேச்சு