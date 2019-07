மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் இருந்து பெங்களூருவுக்குகாரில் கடத்தப்பட்ட 250 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்டிரைவர் கைது + "||" + From Madurai to Bangalore 250 kg of cannabis seized from car Driver arrested

மதுரையில் இருந்து பெங்களூருவுக்குகாரில் கடத்தப்பட்ட 250 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்டிரைவர் கைது