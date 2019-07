மாவட்ட செய்திகள்

சகிப்புத்தன்மையே மிகச்சிறந்த ஆயுதம் - மாவட்ட நீதிபதி பேச்சு + "||" + Endurance is the best weapon

சகிப்புத்தன்மையே மிகச்சிறந்த ஆயுதம் - மாவட்ட நீதிபதி பேச்சு