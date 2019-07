மாவட்ட செய்திகள்

சாணார்பட்டி அருகே, துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட வாலிபர் - தீவிர சிகிச்சை, பரபரப்பு தகவல் + "||" + Near Sanarbatti, The young men who fired the gun - Intensive care

சாணார்பட்டி அருகே, துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட வாலிபர் - தீவிர சிகிச்சை, பரபரப்பு தகவல்